Under 19 Unahotels in finale scudetto dopo vittoria su Napoli

La prima missione è compiuta. L’Under 19 vince la semifinale del concentramento di Calcinaia contro Napoli per 66-57 e vola in finale dove troverà San Lazzaro (che ha battuto Torino 74-68) oggi alle 15: con un’altra vittoria si aprono le porte delle finali scudetto di Roma dal 28 aprile al 4 maggio. Contro i campani è stato decisivo un ultimo quarto da sballo (27-11 il parziale) e un dominante Deme (13 punti e 20 rimbalzi). Unahotels: Yadde 4, Suljanovic 15, Selva, Mainini, Carboni, Bonaretti 9, Lusetti L. 4, Lusetti F., Emokhare, Deme 13, Manfredotti L. 15, Abreu 6. All.: Rossetti.

Turno trionfale di campionato con sole vittorie per la cantera. L’Under 17 supera Moncalieri 108-58 e mantiene la vetta del girone interregionale. Unahotels: Hadzhyiev 17, Morcavallo, Ghirardini 3, Manfredotti L. 23, Manfredotti A. 12, Marras, Borzacca 10, Petacchi 6, Rinaldini 5, Baldasseroni 12, Samb 14, Cuoghi 6. All. Consolini.

Intanto, Guglielmo Baldasseroni (foto) è fra i convocati del raduno di Caorle della Nazionale U16 da oggi a venerdì, da cui usciranno i 12 per l’Europeo in Georgia in estate. Riserva a casa la guardia Andrea Rinaldini.

L’Under 15 (Nanni 14, San Pietro 14, Mambriani 14) chiude con un blitz a Ferrara per 73-80 e ora è attesa dal trofeo Emilia-Romagna. Solita vittoria a valanga per l’Under 14 che regola Modena 111-69 grazie a Mambriani (23), Ferri (15) e Bizzarri (12) mentre l’Under 13 (Botti 15, Pugi 12, Giroldini 11) sbanca Misano 55-67.

