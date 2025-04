Forlì-Brindisi: prevendita biglietti per il match all'Unieuro Arena

Il calore dei 4.800 abbondanti del derby di domenica è ancora vivissimo. Con lo stessa ‘temperatura’, Forlì e i suoi tifosi si proiettano verso il prossimo appuntamento in calendario. Sabato sera (palla a due alle ore 20.30) si torna infatti in scena all’Unieuro Arena per affrontare Brindisi, nel primo match point per la qualificazione diretta. Il club di viale Corridoni ha già attivato la prevendita per assistere alla sfida. I biglietti sono acquistabili online sulla piattaforma di Vivaticket oppure in tutte le rivendite fisiche autorizzate sul territorio nazionale, nonché presso le ricevitorie Sisal. La biglietteria è aperta anche presso la sede (viale Corridoni 10) nell’orario 9-12.30, fino a venerdì. Domenica la biglietteria del palasport aprirà alle ore 17.

Anche in occasione del match contro Brindisi, inoltre, torna puntuale l’appuntamento con lo speciale gioco del Carlino che mette in palio cinque biglietti omaggio per i nostri lettori. Per assicurarsi uno di questi tagliandi, bisognerà mettersi in contatto con la nostra redazione contattandoci al numero 0543.453201 alle ore 13 in punto di venerdì. I cinque più veloci e fortunati a prendere la linea si aggiudicheranno un biglietto per il settore parterre.