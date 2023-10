Basket Serie C. Il Costone parte male, ma poi si sveglia. Secondo tempo super dei gialloverdi. Livorno deve alzare bandiera bianca

COSTONE

78

US LIVORNO

71

COSTONE: Spaggiari ne, Banchero 11, Tognazzi ne, Ceccarelli, Radchenko 13, Terrosi 3, Banchi 17, Zeneli 12, Ondo Mengue 5, Bruttini 4, Nasello 13. Allenatore Tozzi.

US LIVORNO: Baggiani 2, Del Monte 4, Iardella 31, Pantosti 4, Bertolini 9, Bernardini 6, Fantoni 1, Simonetti, Mori 11, Dell’Agnello 3. Allenatore Mori.

Parziali: 15-19, 29-43, 55-54.

SIENA – Con un eccellente secondo tempo il Costone rimonta una gara che dopo 20’ si era messa male. L’Us Livorno infatti aveva messo i brividi ai padroni di casa, capaci poi di una grande rimonta. Il 4-0 dell’avvio era replicato da 8 punti di fila dei labronici. La squadra di Tozzi perdeva subito la bussola in attacco costringendo il tecnico a chiamare time out. Il parziale della formazione ospite arriva al 12-0. Ci pensa Radchenko a stoppare l’emorragia con un gioco da tre punti che porta i suoi. Banchi e compagni ritrovano fluidità in attacco tornando a contatto, prima di un mini break ospite che vale il +4 dopo 10’. L’avvio del secondo parziale è soft per i padroni di casa che tornano sotto di 9 prima dell’appoggio di Ondo Mengue. Iardella e compagni proseguono mantengono i tre possessi di vantaggio che diventano quattro con la tripla dello stesso capitano, 17-29 al 14’. Mori regala ai suoi il +14 ma dall’altra parte si sblocca Terrosi con una tripla. L’inerzia però non si sposta anche grazie alla serata eccellente dei tiratori della squadra di Mori, 22-43 quando alla sirena dell’intervallo mancano 2’40’’. La bomba di Banchi rianima i gialloverdi all’intervallo è -14.

La scossa arriva in avvio di secondo tempo: 9-0 che capovolge l’inerzia. Livorno va in confusione totale e un pazzesco gioco da 4 punti di Banchi vale la clamorosa parità raggiunta in 3’25’’ dal -14 grazie ad un parziale di 15-1. Il vantaggio lo segna Nassello dopo un’eternità. Bertolini fa 02 dalla lunetta mentre Radchenko è glaciale, 48-44 al 25’. Lo stesso numero 8 si esibisce anche nel tiro da fuori che vale il +6. Livorno si riprende e torna a contatto: 52-49. Tozzi chiama time out ma al rientro in campo Iardella piazza la tripla della parità. Dopo 30’ il Costone è avanti, 55-54. Banchero segna il +4, ma il solito Iardella accorcia. La squadra di Tozzi mantiene la testa avanti fino al 22 di Iardella dalla lunetta, 67-68 Us. Il controsorpasso è di Zeneli ma Iardella resta un rebus per la difesa, 71 pari. A quel punto di pensano Radchenko e Zeneli con due triple fondamentali.

g.d.l.