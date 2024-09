Basket serie C Interregionale. Baskérs, al via il precampionato: "Gruppo ottimo, ora tocca a noi»

È cominciata la stagione 2024/2025 dei Baskérs Forlimpopoli, che da lunedì hanno ripreso a lavorare sulle tavole amiche del PalaDimensioneVending per preparare il campionato, tutto da scoprire, di serie C Interregionale, che vedrà la formazione artusiana impegnata nel girone marchigiano.

"Le sensazioni sono state molto positive – ha confessato coach Alessandro ’Paxson’ Tumidei, alla sua seconda stagione sulla panchina forlimpopolese – i ragazzi sono arrivati pronti e abbiamo già iniziato a lavorare al meglio. Siamo contenti della squadra che abbiamo allestito, in un’estate non semplice e condizionata dall’incertezza in merito ad un ripescaggio che non è arrivato. Comunque, quando abbiamo saputo che avremmo fatto la serie C, abbiamo fatto scelte di prim’ordine, cercando di fare innesti con qualità tecniche, ma anche morali importanti. Ritengo che abbiamo allestito un ottimo gruppo, ora toccherà a noi, con l’impegno e con il lavoro, diventare una squadra in grado di competere".

Sarà una stagione lunga e impegnativa, che vedrà Brighi e compagni impegnati su campi molto tosti a partire dall’esordio del 6 ottobre con una delle squadre più forti del girone, il Pisaurum Pesaro. Prima, però, un lungo precampionato che comincerà l’8 settembre, al PalaCesenatico, col test con la Sg Fortitudo.

v. r.