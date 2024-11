Basket serie C. Juve Pontedera, derby per tentare il rilancio

La sfida tra Cosmocare Cus Pisa e Juve Pontedera andrà in scena domenica alle ore 18 al Palacus di via Chiarugi, promettendo un incontro carico di adrenalina. Le due squadre sono attualmente vicine in classifica, con Juve Pontedera terz’ultima a quota 6 punti e il Cus Pisa penultimo con 4. Entrambe le formazioni arrivano a questo appuntamento reduci da una vittoria dove Pontedera ha battuto i Dukes Sansepolcro, ultimi in classifica, mentre il Cus Pisa ha ottenuto un successo altrettanto importante per rilanciarsi in campionato. Nonostante il fattore derby porti una dose di imprevedibilità, i ragazzi di coach Becagli sembrano avere le carte in regola per puntare al successo, difatti nell’ultima gara contro Sansepolcro, la squadra ha mostrato segnali di crescita e maggiore continuità, spinta dalle ottime prestazioni dei suoi uomini di punta Regoli, Malfatti, Maltomini e il lungo Mancini che si sono distinti per solidità e incisività, qualità che saranno fondamentali anche in questa occasione. La Cosmocare Cus Pisa, dal canto suo non sarà un avversario da sottovalutare difatti la squadra di casa, pur attraversando un momento altalenante ha dimostrato di saper mettere in difficoltà gli avversari con un gioco energico e una difesa aggressiva, soprattutto tra le mura amiche. Una vittoria potrebbe rappresentare un punto di svolta per il campionato della Juve Pontedera, che ha ancora molte partite a disposizione per risalire in classifica e consolidare le proprie certezze.