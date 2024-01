Basket serie C: la Fides resta in zona play-off. E sulla strada dei valdarnesi c’è il Pontassieve

MONTEVARCHI

Entra nel vivo il girone di ritorno della C Unica di basket e la Fides Wetech’s Montevarchi resta al quinto posto in classifica con 16 punti, in piena zona play-off, nonostante la battuta d’arresto interna di sabato scorso contro la Folgore Fucecchio. Uno scivolone inatteso, perché gli ospiti non erano ancora riusciti a vincere un incontro. Non avendo nulla da perdere hanno approfittato al meglio della serata storta dei valdarnesi che, peraltro, erano partiti benissimo nel primo quarto, chiuso avanti sul 32-23. Cammin facendo gli avversari tornano in partita e approfittano nel finale di alcune scelte poco felici dei padroni di casa sotto le plance. Alla sirena il tabellone certifica il 95-86 a favore dei fiorentini e alla Wetech’s non resta che riflettere sullo stop inopinato.

L’occasione per rifarsi, però, è dietro l’angolo e già questa sera alle 21 nel turno infrasettimanale del torneo i ragazzi di coach Paduli cercheranno il riscatto a Pontassieve ospiti della Valdisieve nel derby.

G.B.