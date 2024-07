Basket Serie C. La Fortitudo Busnago conferma coach Ascenzo: "Gruppo da consolidare»

Non è stata una stagione facile per la Fortitudo Busnago, conclusasi comunque con il mantenimento della categoria. I “collegiali“ giocheranno anche il prossimo anno in Serie C e alla guida è confermatissimo Alessio Ascenzo (nella foto). Di ieri la nota societaria in cui si spiega come il coach sia chiamato a "consolidare il gruppo e ad approcciare una stagione che sarà sicuramente ostica visto il livello sempre più alto del campionato". Ascenzo allena da un anno a Busnago dopo le ottime stagioni a Novate. Con lui restano i pilastri della squadra 2023/24 a partire da Federico Arioli nel ruolo di ala. Non cambiano anche le guardie, resta Simone Casati che con i suoi quasi 12 punti di media partita è stato anche il miglior realizzatore di squadra. Si tiene la maglia anche Matteo Favalessa, che assieme a Casati comporrà la coppia d’esterni titolare.

Ro.San.