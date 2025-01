Basket serie c. Landini Lerici ospita il 5 Pari nella prima giornata di ritorno

Prima giornata del girone di ritorno per le due squadre del ’Progetto Golfo’: in serie C maschile la Landini Lerici sfida oggi alle 18 al ’Palabiagini di Lerici il 5 Pari Torino. Le altre partite della giornata: Abet Bra-Cus Torino, Campus Piemonte-Area Pro Piossasco, Cus Genova-Amici San Mauro Torinese, My Basket Ge-D. Bosco Livorno, Pallacanestro Vado-Granda College Cuneo, Us Livorno-Amatori Savigliano. In Divisione Regionale 1 posticipato al 22 gennaio il match Golfo dei Poeti previsto sul campo della Next Step Rapallo.