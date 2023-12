Basket Serie C. Lissone cerca vendetta sul parquet di Gorle

Giro di boa in C. Domina Romano di Lombardia, imbattuta e con in tasca il ruolo di testa di serie ai futuri playoff. Insegue, a meno 6, la Galvi Lissone (in foto Micheloni) che tra infortuni e jella è comunque al secondo posto in compagnia di Bottanuco e in linea con il primo obiettivo stagionale che è quello di entrare nelle prime tre che si qualificheranno direttamente ai playoff per la B. L’equilibrio del match nella tana della capolista (64-64 al 39’ prima del 7-0 degli orobici) lascia ben sperare per un girone di ritorno che parte stasera alle 21 in casa contro Gorle, che all’esordio superò i brianzoli. Una sconfitta da “riparare” con la speranza di avere tutti a disposizione. Stasera alle 18.30 a Busnago gioca la Fortitudo protagonista di un girone di andata al di sotto delle attese. La squadra di Ascenzo ha vinto solo tre gare e si trova nella parte bassa della classifica. Posticipa a domani alle 18 l’Italcontrol Team 86 Villasanta che riceve Persico Seriana ancora galvanizzata dal primo successo stagionale nello scorso week-end contro Pallacanestro Milano.

Ro.San.