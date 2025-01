Basket Serie C. Marinò, esordio no. Lissone ko a Codogno

Il Marinò 2.0 a Lissone si apre con una sconfitta. La nuova versione della Galvi Lissone con il reintegro da Binzago dell’esperto play monzese e l’innesto da Varedo del giovane tiratore Radice non incanta a Codogno contro la Robur et Fides Somaglia. Il girone di andata della squadra di coach Galli si apre con una sconfitta 84-75 dopo 40 minuti trascorsi a rincorrere. A Seregno la “prima“ di Alessandro Longoni (10 punti con il 100% al tiro) non porta benefici contro i campioni d’inverno di Cerro Maggiore (81-54). Nessuna novità per il fanalino di coda Varedo ko 75-66 a Settimo. L’unica a sorridere è la Fortitudo Busnago che acuisce la crisi dell’Osal Novate e dilaga 73-51 finale.

Ro.San.