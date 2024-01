Basket - Serie "C» maschile. Bama crolla nello scontro diretto. Ora la salvezza è più difficile

BOTTEGONE

80

BAMA

49

BOTTEGONE PISTOIA: Magnini 2, Santangelo, Pierattini 4, Mati 14, Cukaj 18, Agostini 3, Banchelli 4, Riccio 21, Leon 9, Milani 5. All.: Milani.

BAMA ALTOPASCIO: Falchi 9, Cannone, Bonfanti, Bini 4, Galligani 9, Covino 2, Baroncelli 2, Barbarosa 11, Doveri 12. All.: Traversi.

Arbitri: Cammilli di Empoli, Fambrini di Lucca.

Note: parziali 10-17, 33-37, 57-46.

PISTOIA - Altro record negativo superato dal Bama: dopo punti incassati e sconfitta con maggior scarto nelle precedenti partite, i rosablu riescono a giocare metà gara sul parquet della diretta concorrente per la salvezza, Bottegone Pistoia, nella maniera esemplare. Avanti di sette al termine del primo periodo, di quattro all’intervallo lungo. Poi cosa sia successo non si sa. Nei 20’ dell’intero secondo tempo, il team allenato da coach Traversi realizza appena dodici punti, di cui solo tre nell’ultimo quarto. E’ persino difficile commentare.

Perdere di trentuno, quando sei stato avanti per i primi 20’, è inconcepibile. Certo, ci sono gli avversari, come l’"ex" di turno Riccio, miglior realizzatore. Ma in quello che era uno spareggio salvezza non ci si può arrendere in questa maniera. Paradossalmente era meno dura da mandare giù se ci fosse stato un cattivo approccio. Il presidente, Segio Guidi, dovrà fare chiarezza. Forse un problema fisico, visto che si è giocato due gare in meno di 48 ore? Forse, ma è stato così anche per gli altri.

I pistoiesi, adesso, sono imprendibili, avanti di quattro punti; e, con la differenza canestri favorevole, è come se fossero sei. Il Bama arriverà penultimo. Ma ci sarebbero ancora possibilità di giocarsi la salvezza nella fase successiva. Serve, però, un cambio di atteggiamento e ritrovare il vecchio cuore rosablu. Il presidente Segio Guidi ha commentato: "Mai vista una roba del genere in 27 anni di storia del club".

Mas. Stef.