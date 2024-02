Basket: serie "C" maschile, la "tegola". L’anno maledetto del Bama: Baroncelli lascia

Non c’è pace per il Bama Altopascio in quella che può già essere considerata una stagione maledetta. Massimo Baroncelli, ala, classe 1989, ha deciso di smettere, di appendere le classiche scarpette al chiodo. Un fulmine a ciel sereno, anche se il giocatore è stato correttissimo. In un mondo in cui tutti trovano le più disparate scuse, l’atleta ha dichiarato semplicemente che non riesce a rendere come vorrebbe.

Il club ha apprezzato la nitidezza di comportamento, ma certamente è una brutta tegola. Già era stato perso Mencherini per questioni di lavoro. Poi i lungodegenti Nieri e Chiarugi che, se tutto andrà bene, rientreranno a marzo. Intanto si gioca. Una partita che si era conclusa all’andata con un successo, sia pure risicato, ma con una brutta notizia: il grave infortunio al playmaker Andrea Dal Canto. Era il 19 novembre 2023, gara contro quella US Livorno che, oggi, alle 18.15 (arbitri Profeti di Rosignano e Volpi di Cecina), ospiterà il Bama.

E’ passato un girone intero, l’operazione al ginocchio per il giocatore rosablu è perfettamente riuscita. Servirà tempo per la riabilitazione e per la ripresa degli allenamenti, chissà se riuscirà a rientrare per il finale di stagione. Come detto, bisognerà recuperare anche Nieri e Chiarugi, pure loro fermi ai box da mesi.

Per la formazione di coach Traversi è la penultima di regular season. Ma, in pratica, l’ultima che conti qualcosa. Sì, perché, come avevamo anticipato, la prossima settimana la franchigia del presidente Sergio Guidi riposerà e, poi, chiuderà con Fucecchio, ultima e staccata in classifica, una partita che diventerà, in pratica, un’ amichevole.

Stasera, in terra labronica, invece, si farà sul serio. La squadra di coach Mori e dell’"ex" Pantosti, infatti, ha ancora chances di entrare nelle prime quattro per la poule promozione. Costone Siena, San Vincenzo e Prato "2000" sono già sicure dei primi quattro posti. Poi sgomitano Sansepolcro, Montevarchi, Us Livorno e Bottegone Pistoia. Livorno potrebbe ritrovare il Bama.

Siccome valgono i risultati della prima fase e poiché all’andata Bini Enabulele e compagni vinsero, un successo al "Palacosmelli" sarebbe platino. Altopascio arriverà decima: incontrerà la sesta e l’ottava.

Massimo Stefanini