Basket Serie C. Mens Sana attesa a casa della Fides. Betti: "Gara ostica»

"Sarà una partita molto insidiosa perché giochiamo su un campo difficile contro una squadra ad inizio stagione era indicata come la favorita ma che ha poi avuto delle difficoltà". Così Paolo Betti, tecnico della ‘Note di Siena’ Mens Sana Basketball a poche ore dal match di questa sera alle 21 a Livorno in casa Fides, valido per la terza giornata del girone di andata ed ultima dell’anno solare. "I nostri avversari sono in salute. Vengono da due vittorie di fila per cui saranno in fiducia, sappiamo che ci vorrà un grande lavoro difensivo da parte nostra perché sono una squadra che ha tanti elementi che possono fare male. Servirà davvero grande attenzione anche se ci arriviamo con pochi allenamenti, visto che abbiamo giocato domenica. Abbiamo qualche piccolo acciacco ma cercheremo a fare il nostro meglio, soprattutto sulla parte difensiva in base alle caratteristiche dell’avversario". In attacco domenica scorsa le cose erano iniziate male, poi la squadra si è sbloccata. "Mi fa ben sperare il nostro secondo tempo offensivo – prosegue Betti -. Non dobbiamo dimenticarci di essere una squadra giovane e quindi di partire contratti davanti a tanta gente e dopo una brutta sconfitta. Dobbiamo migliorare in questi aspetti, senza sentire troppo la pressione anche se ovviamente abbiamo la fortuna di avere tanta gente che ci segue. Ma se facciamo bene in difesa a mio avviso diventa tutto più facile anche in attacco". Restano da valutare le condizioni di Prosek, già a mezzo servizio contro la Synergy San Giovanni Valdarno per un guaio alla schiena e Iozzi, che ha preso un colpo al ginocchio domenica. Entrambi però dovrebbero stringere i denti ed essere della contesa. Dopo la gara di questa sera la formazione di Betti potrà godersi qualche giorno di riposo. La ripresa del campionato è infatti fissata per mercoledì 10 gennaio.

Guido De Leo