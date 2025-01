Basket serie c: missione salvezza per la formazione di agresti. Il Guelfo lotta, ma si arrende a San Marino

Guelfo Basket 71 San Marino 74

GUELFO BASKET: Roli, Reiner 9, Curione 2, Benedetti 10, Savino 2, Bergami 16, Carlone, Martini 5, Naldi 11, Castori 4, Santini 12, Febbo. All. Agresti.

SAN MARINO: Bomba 7, T. Botteghi 3, Macina 20, Fusco 13, Cardinali 2, Lorenzi 7, M. Bottehi 7, Felici 15, Liberti, Fiorani. All. Valentini.

Arbitri: Stroppa e Fulgenzi. Note: parziali 14-20; 35-37, 55-50, 71-74

Nel match casalingo di sabato sera, il Guelfo Basket ha lottato ma non è riuscito a fare punti nella volata finale con San Marino. Gli ospiti si sono imposti negli ultimi istanti di gara di soli tre punti. In questo campionato, tante volte i gialloblù hanno pagato gli errori commessi nell’ultimo quarto; peccato perché sono sfumate tante partite che avrebbero fatto comodo nella classifica del girone. Alla fine della stagione mancano ancora tanti incontri, e mettendo in cascina punti con continuità la formazione di Agresti dovrebbe centrare la permanenza in categoria; i mezzi per farcela non mancano.