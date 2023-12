Basket Serie C regionale. Cmc, urge un riscatto dopo tre ko di fila. Arriva la Fides Livorno

Partita impegnativa ma non impossibile per il Cmc che oggi (palazzetto di Avenza, ore 18) ospita la Fides Livorno per la seconda giornata del campionato regionale di serie C. Dopo tre sconfitte consecutive, che hanno risucchiato i biancocelesti verso il basso, Marco Mancini (nella foto) e compagni devono muovere la classifica approfittando del turno casalingo, anche se i livornesi vanno presi con le molle. In classifica hanno 10 punti, 2 in più dei carraresi, segnano meno (739 punti realizzati contro i 760 degli apuani) ma subiscono molto meno (722 punti contro 799 del Cmc), come dire che la Fides è la difesa più forte del girone e che molto dipenderà dalla capacità di penetrare la difesa labronica anche se poi la prima regola è sempre quella di subire meno punti possibile, magari evitando pericolosi black out. All’andata la partita terminò con un pesante meno 20, prima sconfitta di un campionato che poi ha visto altre 6 capitolazioni a fronte di 4 vittorie. La formula del campionato prevede che al termine della prima fase solo le prime quattro siano ammesse al girone per la promozione in B. La permanenza nella categoria ci si gioca nella seconda fase di qualificazione.

ma.mu.