Basket Serie C regionale. Primo turno playout. Il Cmc attende solo di conoscere il rivale Il CMC Carrara si prepara per i playout, con il sesto posto garantito nel girone E. L'avversario sarà la quinta del girone D, da determinare nell'ultima giornata. Il Cus Pisa è in lizza con Monsummano e Fucecchio per il quinto posto nel girone D. La sfida tra Fucecchio e Pisa sarà decisiva per stabilire l'avversario del CMC.