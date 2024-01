Basket serie c. Roulette per la Fortitudo. Varedo affronta l’Osal

Con la Galvi Lissone - reduce dall’ampio successo di Calolziocorte dello scorso weekend - che osserva il suo turno di riposo, le altre brianzole di Serie C scenderanno in campo tra stasera e domani per la sesta giornata di ritorno. La prima sarà la Fortitudo Busnago che oggi alle 21 al PalaIseo ci prova con l’altalenante Pallacanestro Milano. Sempre per il girone Est C il fanalino di coda Villasanta cerca la terza vittoria stagionale domani alle 18 in casa contro Gorgonzola. Nel girone Ovest scontro di metà classifica per la Eco Peg Varedo impegnata a Novate contro l’Osal. In Divisione Regionale 1, derby domenica alle 18 tra Carate e Seregno.

Ro.San.