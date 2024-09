Basket serie C. Santarcangelo riparte: obiettivo playoff

C’è tanta carica nel mondo Angels e lo testimoniano i protagonisti diretti della stagione, presenti al vernissage di ieri alla Fratelli Stargiotti. La prima squadra di serie C comincia a giocare sabato 5 ottobre, Under 19 e Under 17 d’Eccellenza addirittura prima. Manca pochissimo. "E noi non vediamo l’ora – dice il ds Stargiotti –. Partiamo in questa Serie C con due chiocce che conosciamo bene come Rivali e Bedetti. Tra l’altro vedo Eugenio ogni anno più giovane, bene. Abbiamo aggiunto Goi e Giovannelli, contiamo sul nostro valoroso gruppo di giovani e poi c’è il nostro ‘straniero’, Saltykov, che dovrà darci una prova di maturità dopo che l’anno scorso è stato parecchio fermo per infortunio". Confermato Dulca come main sponsor, così come sono stati annunciati i dettagli della campagna abbonamenti. La tessera costerà 40 euro e avrà valore per 12 delle 13 partite casalinghe. L’unica lasciata fuori è il ‘Dulca match’ del 1° febbraio con la Pallacanestro Titano. Il tutto nel segno di ‘Sentirsi a casa’, il claim dell’annata clementina. Prima gara quella del 5 ottobre a Castel Guelfo. "Ho giocato questo girone da giocatore, ma non alla guida di una squadra – spiega coach Serra –. Di sicuro mi aspetto tanta fisicità, ma ci sarà anche parecchia qualità vista la discesa di giocatori di valore dalle serie superiori. Un bellissimo campionato. Qua a Santarcangelo siamo messi nelle condizioni di lavorare nella maniera migliore. So di essere in un ambiente ambizioso, ma lo sono anch’io".

Playoff nel mirino, col presidente Maurizio Fabbri che ne approfitta anche per ringraziare Paolo Carasso, al ventennale della guida tecnica del settore giovanile santarcangiolese. "Quell’aprile del 2004 e lo ricordo bene – rivela Fabbri –. Ci siamo ripromessi di lavorare sui giovani del territorio e far crescere gli allenatori. Direi una promessa mantenuta". Prima della C partiranno le due squadre di Eccellenza inserite nel progetto Rbr, Under 19 e Under 17, entrambe col marchio di Santarcangelo. Lunedì prossimo gli Angels Under 19 di Serra affronteranno subito il derby con Forlì, mentre sabato 5 ottobre, in casa con gli Stars Bologna, sarà la volta dell’Under 17 di Brugé.