Basket serie c. Scandiano cade dopo 6 successi di fila

F. FRANCIA ZOLA

86

SCANDIANO

79

ZOLA PREDOSA: Chiusolo 11, Degregori 11, Marzatico, De Ruvo 2, Tosini 26, Bianchini 4, Balducci 15, Ferdeghini 4, Rossi, Turrini ne, Dall’Omo ne, Lovisotto 13. All. Mondini.

EMIL GAS SCANDIANO: Fikri 18, Costoli, Astolfi 10, Fontanili 8, Bertolini 17, Levinskis 4, Riccò 7, Vecchi ne, Caiti 15, Sironi ne. All. Spaggiari.

Arbitri: Puliti di Ravenna e Mazza di Forlì.

Parziali: 18-14, 36-36, 57-61.

Stop esterno per l’Emil Gas Scandiano (12), che cade dopo 6 successi di fila a Zola Predosa contro la Francesco Francia (12). I bianco-blu, con Vecchi in panchina solo per onor di firma, non riescono a sfruttare un vantaggio di 13 lunghezze e, nel finale, non riescono a replicare al 5/5 dalla linea della carità siglato da Chiusolo che permette ai bolognesi di firmare il break decisivo.