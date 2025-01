Basket Serie C. Seregno torna a casa: sfida bollente con Busnago

Seconda giornata del girone di ritorno del raggruppamento D di Serie C e subito un derby tra due delle quattro rappresentanti brianzole del torneo. Il Basket Seregno dopo il temporaneo esilio al PalaPrealpi di Seveso torna nel suo PalaSomaschini per affrontare la Fortitudo Busnago. Le due squadre stazionano nella parte mediana della classifica separate appena da due lunghezze. Comandano i “collegiali“ di coach Ascenzo protagonisti fin qui di una stagione altalenante. In crescita quella della matricola seregnese che dopo l’aggiunta di Alessandro Longoni punta a risalire ulteriormente la china e stare lontana dalla fascia pericolosa. I gialloblù sono reduci dal pesantissimo blitz nella tana di Opera. Palla a due domani alle 18.

Scende in campo invece questa sera il fanalino di coda Eco Peg Varedo che dovrà percorrere l’autostrada del sole, uscita Lodi per raggiungere Codogno, sede delle gare casalinghe della Robur et Fides Somaglia. Si gioca stasera alle 18.30. Posticipa invece la Galvi Lissone che rinfrancata dal mercato e soprattutto dalla vittoria contro l’ex capolista Cermenate domani alle 18 farà visita a Gorgonzola alla Nuova Argentia con l’obiettivo di consolidarsi nella zona playoff.

Ro.San.