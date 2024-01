Basket serie C. Tre vittorie in sette giorni. La Mens Sana cerca il poker domani in trasferta a Carrara

Dopo il giorno libero concesso da coach Paolo Betti all’indomani della vittoria di mercoledì sera sul Cus Pisa, ieri la ‘Note di Siena’ Mens Sana si è allenata al PalaEstra e bisserà la seduta di lavoro oggi. Domani infatti è in programma l’ultima sfida di un tour de force che fino ad ora ha portato a tre successi in sette giorni, ovvero quelli contro Pontedera, Agliana e Pisa appunto. Sei punti che hanno certificato il matematico accesso alla fase successiva anche se per terminare la prima parte della stagione mancano ancora quattro gare.

La prima appunto sarà domani alle 18 a Carrara mentre domenica prossima, 28 gennaio, Pannini e compagni effettueranno il turno di riposo. "Volevamo correre e difendere bene – ha detto il centro della Mens Sana Gianluca Prosek (foto) – e contro Pisa ci siamo riusciti segnando tanto e giocando una ottima gara. Abbiamo concesso qualche tiro da tre di troppo all’inizio ma poi ci siamo sistemati e abbiamo ben contenuto i nostri avversari". La vittoria, larghissima, sui pisani è stata anche particolarmente voluta vista l’andata. "Volevamo vendicare la sconfitta quando perdemmo una gara praticamente vinta vanificando un ampio margine di vantaggio a pochi minuti dalla fine. Ne avevamo parlato tra di noi e si è vista questa voglia di vincere". Il centro italoceco ha dimostrato di non avere problemi di adattamento e di essere piuttosto duttile tatticamente visto che pure in coppia con un altro centro di ruolo come Sabia sa essere un fattore. "Ormai con Sabia ci conosciamo e sappiamo bene i movimenti l’uno dell’altro – ha concluso Prosek – mi piace giocare un po’ fuori dalla mia consueta zona sotto canestro e ci troviamo sempre bene. Adesso pensiamo a Carrara, campo particolarmente difficile mi hanno detto i miei compagni ma ci faremo trovare pronti".

Dopo Carrara ci sarà il turno di riposo: il ritorno in campo, contro Pino Firenze, è fissato sabato 3 febbraio alle 20,30. Prima di concludere il girone però ci sono Monsummano (10 febbraio) e Don Bosco Livorno (18).

Guido De Leo