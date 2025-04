Basket serie C. Un’altra sfida cruciale per la Bnv. A Pistoia con il giusto atteggiamento

La Bnv Juve Pontedera si appresta a vivere un’altra sfida cruciale questo sabato alle ore 21, sul parquet della scuola Martin Luther King di Pistoia, contro Bottegone per la fase finale della stagione. L’ultima gara ha lasciato segnali incoraggianti, non solo dal punto di vista dell’atteggiamento ma anche per la qualità del gioco espresso. La squadra ha dimostrato di poter competere alla pari con la migliore formazione del campionato, rimanendo in partita fino agli ultimi minuti e mettendo in difficoltà un avversario sulla carta superiore. Ora l’obiettivo è trasformare queste sensazioni positive in punti pesanti per la classifica a partire dalla delicata trasferta contro Bottegone basket. Difatti con il cambio alla guida tecnica della squadra pontederese avvenuto durante l’inizio della settimana, la società mira a garantire continuità nella gestione del gruppo, tuttavia ogni cambio porta inevitabilmente a nuove dinamiche e sarà fondamentale che la squadra riesca a rispondere con maturità e compattezza. Gli avversari sono una squadra solida, organizzata e capace di imporre un gioco fisico, quindi per Pontedera sarà essenziale affrontare il match con l’atteggiamento giusto sin dall’inizio cercando di replicare l’intensità difensiva e la precisione offensiva mostrate nell’ultima gara, evitando forzature e scelte affrettate per dimostrare di poter mantenere alta la concentrazione.

Andrea Martina Torre