Basket serie D. Capolista troppo forte per il Vela. Bianconeri sconfitti a Calcinaia

calcinaia

84

vela viareggio

56

CALCINAIA: Pasquinelli 16, Nufrio 14, Mbengue 11, Cecchi 10, Gambini 10,Landi 7, Berti 7, Giari 4, Bartalucci 2, Nelli 2, Cavalca 1, Dal Canto. All. Ierardi.

VELA: Albizzi 3, Ghiselli 3, Mori 11, Bo 11, Lopes Siera, Biagiotti 10, Giannecchini 2, Bertuccelli 7, Romani, Nieri 4, Spinelli 5, Spilotro. All. Bonuccelli N.

Arbitro: Signori di Piombino e De Chiara di Capraia Limite.

Note: parziali 21-15; 45-28; 66-38; 84-56.

CALCINAIA – Al Vela, in casa della capolista, è andata storta. Per gli uomini di Bonuccelli non c’è stato niente da fare dopo un piccolo tentativo di restare in partita nei primi 10’. E quando i padroni di casa hanno capito che per loro sarebbe stato più facile di quanto credessero, si è visto il cambiamento improvviso che ha portato il Calcinaia a dominare l’incontro togliendone storia, emozioni e divertimento. Di chi ha vinto inutile parlare: capolista non si è mai per caso. Sul Vela da spendere qualche parola per l’impegno dimostrato e il mai darsi per vinto anche se il più distratto degli spettatori capiva già come sarebbe andata a finire. Insomma, una gara che per i viareggini non cambia assolutamente niente anche se un divario negativo così netto non fa mai tanto piacere. Ognuno di loro ha fatto quanto poteva e tutti quanti attendono con ansia di rifarsi nell’impegno casalingo di sabato contro il Cmb Carrara, una brutta gatta da pelare ma non del tutto imbattibile. E che proprio per questo è considerata un’occasione da non perdere.

Eraldo Di Simo