Basket serie D. Despar 4T a Granarolo

Granarolo, Baricella, Argenta: la Despar inizia il 2024 con tre sfide di altissimo livello contro le prime della classe, tutte nel mese di gennaio. Al rientro dalle vacanze natalizie – e dopo la sconfitta al Pala 4T contro la capolista Budrio del 9 dicembre – i granata sono attesi domenica 7 per il posticipo della quattordicesima giornata d’andata, in casa della Crei Granarolo, per la prima di due trasferte consecutive. I bolognesi di coach Matteo Millina sono terzi in graduatoria, a meno 4 dalla vetta, e hanno l’intenzione di non mollare la presa dopo il successo netto su Faenza; giocatori da tenere d’occhio saranno Bertacchini e Brotza, i migliori realizzatori per i bolognesi. La Despar invece ha bisogno di ritrovare la vittoria: con la sconfitta contro Budrio e il turno di riposo i granata sono sprofondati all’ottavo posto, e, in una classifica ancora serrata, vogliono riprendere la corsa verso le prime posizioni. Trovare i due punti contro una delle corazzate del campionato ridarebbe la fiducia necessaria alla truppa di coach Villani. Appuntamento domenica 7 gennaio al palasport di Granarolo per la palla a due tra Crei e Despar, alle 18.45.