Basket serie D: proibitiva trasferta a Rosignano. Il Vela alza l’asticella in casa della seconda

Dopo la bella e netta vittoria di mercoledì il Vela si appresta ad una difficile trasferta in programma domani (ore 18) e valevole per la settima giornata di ritorno. Dire difficile è dire poco perché la formazione viareggina deve recarsi a Rosignano contro il quotato Sei Rose, secondo in classifica con 22 punti all’attivo a sole due lunghezze dalle prime Libertas Lucca e Donoratico. Nell’ambiente però non manca un certo ottimismo pensando ai vari successi ottenuti ultimamente. Sarebbero di certo due punti utilissimi per la classifica, oltretutto in vista del riposo che il Vela dovrà effettuare il prossimo turno. Ufficialmente nessuno parla ma si può dedurre molto dal loro sguardo che non nasconde la gioia per quest’ottima fase di campionato. Giocatori ed allenatore consci della difficoltà dell’impegno lasciano però capire, pur in silenzio assoluto, che qualche possibilità di un successo esterno esiste davvero. E chi meglio di loro può saperlo? La preparazione è stata breve ma accurata ed a partire per Rosignano saranno gli stessi dieci in panchina contro Liburnia. Pronti a dare il meglio come quasi sempre hanno fatto ma mai protagonisti come in questi ultimi tempi.

e.d.s.