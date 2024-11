Basket - SERIE "dr1» maschile. Skywalkers: derby a Camaiore con Vela Viareggio. Merciadri: "Sul parquet senza farci intimorire»

Derby della decima giornata di regular season per lo Skywalkers. Domani, alle 18.30, alla palestra di Camaiore, affronteranno il Vela. Una sfida tra due roster che, in classifica, sono divisi da appena due punti. Skywalkers si trova al decimo posto, con 8 punti, mentre la formazione versiliese è al dodicesimo, con 6.

Per questo motivo il derby assume un valore importate e chi porterà a casa i due punti potrà puntare all’aggancio delle formazioni di centro classifica.

"Andremo ad affrontare – ha commentato Merciadri – una squadra intensa, capace di avere parziali importanti e che viene da una grande vittoria in trasferta a Donoratico. Possono contare su energia e ritmo e noi dovremo essere bravi a giocare la nostra gara e a non farci coinvolgere dal loro modo di giocare che rischia di metterci di difficoltà. Purtroppo arriviamo da un momento negativo, ma questo gruppo si sta allenando bene e si percepisce la voglia di tornare a fare risultato".

"Cercheremo di scendere sul parquet per fare la nostra partita, senza farci intimorire: per questo dovremo essere bravi a passarci la palla e a coinvolgerci in attacco. Credo che sarà una bella gara".

La gara tra Vela e Skywalkers sarà diretta da Alessio Chirco e Lorenzo Carbocci di Firenze.

Al. Lomb.