Basket - Serie "DR1» maschile. Libertas stasera riceve Carrara

Match importante in chiave play-off per la Libertas, stasera, alle 21.15, al "Palatagliate" con Carrara Legends. Una sfida tra due squadre di alta classifica che stanno cercando il miglior piazzamento per la seconda fase della stagione. "Sarà una partita importante – ha spiegato coach Piochi –, contro una squadra tosta che può contare su giocatori importanti come il playmaker Leonardi, l’esterno Fontanelli e i due lunghi Canciello e Donat. I nostri avversari in classifica occupano l’ottavo posto e sono molto talentuosi e con elementi che possono essere anche pericolosi. Riescono a far giocare gli avversari come vogliono loro, ma noi noi dovremo essere bravi ad alzare e gestire i ritmi, cercando anche di abbassarli quando serve. L’importante sarà evitare i black-out che qualche volta ci capitano, se vogliamo portare a casa questo successo, provando a ribaltare la differenza canestri. Per noi sarà molto importante per la situazione play-off". La sfida sarà arbitrata da Daniele Cabizza di Pisa e Samuele Collina di Montemurlo.

Al. Lomb.