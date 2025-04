Basket, in Divisione Regionale 2, nella corsa ai play-off Volterra vince il derby con GMV

Pisa, 1 aprile 2025 – Dura solo un quarto la gara di vertice del GMV, sul campo dell’AutoEtruria Volterra, che raggiunge in classifica i biancoverdi di Ghezzano, con cui ora ha una migliore differenza canestri, e Rosignano, in attesa del recupero del derby IES-GMV, in programma giovedì alle 20,30 al palasport di Via Andrea Pisano. Gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli rimangono in corsa per i quattro posti valevoli per i play-off, insieme a Valdera, Polisportiva Chimenti Livorno, Dinamo Rosignano, Volterra, Liburnia e Lucca, ma subiscono una significativa battuta di arresto.

LA CRONACA – La partita inizia con una sola squadra in campo, AutoEtruria Volterra, che attacca e trova buoni canestri, mentre i biancoverdi commettono subito parecchi falli e moltissimi errori, sia in difesa, sia in attacco, subendo un parziale di 18-8 nei primi 7 minuti. Solo dopo un time out, i ragazzi di Cinzia Piazza si svegliano e riescono a recuperare, riportando il match su un binario di equilibrio alla fine del primo quarto (20-17). Il secondo è una tragedia per i biancoverdi di Ghezzano che, innervositi forse da un pubblico molto rumoroso e talora offensivo, si perdono in soluzioni individuali, senza trovare buoni tiri in attacco e commettendo errori in difesa, contro una squadra locale molto ispirata e fortunata nelle conclusioni, con un 4 su 4 dall’arco che porta le due compagini al riposo sul 44-28. Nel terzo quarto la situazione non cambia, il GMV è dominato dal nervosismo, con il quintetto gravato di falli e gli avversari ne approfittano e prendono ancor di più vantaggio, terminando la terza frazione sul 63-35. L'ultimo quarto è solo la riprova della giornata molto difficile per i green, con il pubblico che continua ad incitare Volterra e ad insultare la panchina e la squadra di Ghezzano, come si legge nel provvedimento disciplinare di ammenda comminato a Volterra, nonostante il risultato ormai in cassaforte, ed il fischio finale vede prevalere i locali con un vantaggio bulgaro (87-46).

AutoEtruria Volterra-GMV 87-46

Progressivo: 20-17, 44-28, 63-35

GMV: Badalassi 7, Spagnoli, Botto, Buttitta, Mendoza 5, Davini 7, Balestrieri 2, Bellavia 6, Woszczyk 5, Ferretti 3, Gorini 9, Leoncini 2. All.: Piazza.