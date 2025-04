Divisione Regionale 2: Spartans in vetta, Trashmen in rimonta, Bees Pesaro in difficoltà

Si avvia verso la conclusione il girone A di Divisione Regionale 2. In vetta gli Spartans con 38 punti su 24 gare, reduci dalla vittoria (65-77) in casa del Montecchio terzultimo dopo avere inseguito per tutto il primo tempo. Dietro di loro vi è il terzetto composto dai Trashmen, dalla Vuelle Pesaro e dalla Pallacanestro Acqualagna, con queste ultime due formazioni che però hanno una partita da recuperare, non tra di loro, e quindi con la possibilità di accorciare a -2 dalla capolista.

Per quanto riguarda i Trashmen, grande momento con una striscia aperta di quattro vittorie, tra cui quella su Acqualagna e l’ultima uscita contro Cagli, una partita vinta due volte. Dopo aver dominato nel primo parziale 5-23, i padroni di casa hanno recuperato minuto dopo minuto lo svantaggio, arrivando fino a forzare il supplementare sul 69-69. I Trashmen però si ricompattano e trascinati dai 27 punti di Talevi piazzano il 12-16 decisivo per l’81-85 finale.

In nona posizione, e quindi a ridosso dell’ottava posizione valevole per i playoff, vi sono i Bees Pesaro, i quali però non stanno vivendo il miglior momento della stagione, sconfitti in casa 62-67 contro Candelara. A decidere il match sono i due quarti dispari, soprattutto il terzo al quale i Bees non riescono a rimontare negli ultimi dieci minuti nonostante i 18 di Bonazzoli. Decisivo è invece Giovannelli con 26 punti, collaudato dai 15 di Volpe.

Leonardo Selvatici