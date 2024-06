Basket. Si è concluso PalioAcanestro. L’Orso ha vinto l’edizione 2024 Galasso: "Siamo soddisfatti»

Si è conclusa con la vittoria dell’Orso la terza edizione di PalioAcanestro. L’edizione 2024 si è aperta con l’Open day femminile che ha fatto divertire tante bambine dai 6 agli 8 anni. Poi il quadrangolare femminile misto che ha coinvolto le bambine più grandi per due giorni nei campi in Fortezza. Al torneo vero e proprio sono accorse tante persone come gli ex biancoverdi Alessandro Cappelletti, Stefano Borsato, Federico Lestini e Lorenzo Saccaggi, Stefano Vidili e Paolo Moretti. Sui campi tantissimi ragazzi si sono dati battaglia in tre giorni di partite veramente sentite e combattute. Ad avere la meglio quest’anno è stato l’Orso che ha battuto in finale i detentori delle prime due edizioni, il Gallo. Il fine settimana è trascorso all’insegna di PalioAcanestro Opportunity, con il primo Torneo Paco al quale hanno partecipato gli aquilotti 2013 di Costone, Mens Sana, Valdelsa Basket e Virtus, vinto dalla formazione gialloverde, e l’All Star game 2011/2012 nella giornata di venerdì. I senior si sono invece cimentati nel 3vs3 vinto dai Freschi di zona che hanno staccato il pass per le finali nazionali FIP di Roseto. E infine il baskin che ha chiuso la manifestazione con il primo triangolare nel quale si sono affrontate tre squadre miste con il nome dei terzi di Siena (San Martino, Camollia, Città), formate dai giocatori di Costone Siena Baskin e Gea Basketball Grosseto e da tre giocatori delle società senesi, Bruttini, Calvellini e Marrucci, che sono scesi in campo insieme ai ragazzi del baskin. "Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti – commenta il presidente Martino Galasso -. Buona partecipazione in tutte le giornate".