Basket, terzo successo di fila per il Cosmocare CUS Pisa in Divisione Regionale 2

Pisa, 5 dicembre 2023 – Ancora un successo per il Cosmocare CUS Pisa, terzo consecutivo, nel campionato di Divisione Regionale 2: gli uomini di Leoncini sono ora a ridosso del terzetto di testa. Contro US Capannori, Fruzza e compagni hanno risolto il match nel finale, al termine di quaranta minuti molto combattuti. LA CRONACA - L'inizio della partita è scoppiettante per i padroni di casa, con Papa e Paradisi che fanno la voce grossa sotto canestro, nonostante l'imponente stazza dei lunghi avversari. Terminato il primo quarto con un rassicurante 27-18, il CUS subisce nel secondo la reazione rabbiosa degli ospiti che mettono a segno un parziale di 17-0, portandosi in vantaggio per una tripla all'intervallo lungo (38-41). Nella seconda metà della partita, il CUS finalmente riesce a trovare concretezza nell'attacco contro la zona, grazie alle alte percentuali nel tiro da tre punti, specialmente con un Fruzza molto ispirato: l’andamento del match si inverte così alla fine del terzo parziale (54-53), per poi cambiare completamente nel quarto, grazie alla difesa dei padroni, pressoché perfetta. Il match termina 74-61, con ben 4 atleti, Fruzza, Papa, Paradisi e Lasala in doppia cifra. CUS Pisa Cosmocare-US Capannori 74-61 Progressivo: 27-18, 38-41, 54-53 Cosmocare CUS Pisa: Fusco, Fruzza 21, De Vincentiis, 2, Piccoli, Timpano 5, Ndjock, Vitellozzi, Lasala 12, Papa 15, Jarma 5, Paradisi 14. All.: Leoncini. GC