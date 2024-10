Basket, torneo giovanile con tante formazioni. I Bees a canestro

È partita l’11ª edizione del Torneo di Halloween Bees dedicato agli under 10, 11, 12 e 13 di basket, squadre miste. La manifestazione che si giocherà nelle palestre di Pesaro, è stata suddivisa in due fine settimana, quello corrente e dall’8 al 10 novembre. Le squadre iscritte sono 52 e provengono da tutta Italia, da Milano a Messina. Inoltre, essendo l’evento internazionale, ci saranno anche formazioni lituane, croate, tedesche. Da tre anni, poi, è presente una rappresentativa messicana. "I ragazzi e le ragazze vengono ospitare dalle famiglie della società dei Bees – racconta il general manager dei Bees Graziano Sartini -, per un progetto non solo sportivo, ma anche sociale, creando una convivenza di culture diverse". Interviene anche Nicola Morelli, presidente dei Bees: "Questo torneo è diventato nel corso degli anni un punto di riferimento per il basket italiano e non solo, ci sono infatti ben sette squadre straniere". Quella messicana è una delegazione di un’accademia rappresentata dal professore Sergio Zuniga che ha portato in città per la terza edizione i "Triquis" della Abim di Oaxaca (foto): "Siamo qui perché lavoriamo e pensiamo allo stesso modo, condividiamo gli stessi obiettivi. Lo sport dev’essere opportunità".

Un progetto che unisce armonicamente lo spirito del club dei Bees a quello del club sudamericano: entrambi infatti puntano sullo sport come educazione ed integrazione, sociale e lavorativa. Ecco giustificata anche la convocazione della conferenza stampa nel ristorante ’Utopia’ del Parco Miralfiore, gestito splendidamente da persone diversamente abili. Come nello sport, anche nella vita l’obiettivo è valorizzare gli individui assecondando le loro capacità intellettuali e atletiche. "I Bees sono una società formata da squadre di grande valore sociale e sportivo – afferma l’assessore allo Sport Mila Della Dora –. Nell’anno di Pesaro Capitale della Cultura incarnano benissimo con questo torneo i valori sociali e culturali attraverso lo sport. E’ un evento che cresce moltissimo ad ogni edizione. Dietro ci sono persone che s’impegnano con cuore e professionalità".

b. t.