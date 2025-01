Basket, un GMV incompleto e sprecone perde a Livorno con Liburnia in Divisione Regionale 2

Pisa, 10 gennaio 2025 – Inizio d’anno sfortunato per il GMV, che torna in campo in Divisione Regionale 2, dopo quasi un mese dall’ultima gara, perdendo di misura a Livorno contro la Liburnia. Gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli, vittime di importanti assenze e di una serata storta al tiro, rimangono comunque in vetta alla classifica, sebbene in coabitazione, in attesa del “recupero-spareggio” con Volterra.

LA CRONACA – Privo del giocatore più esperto, Davini, il GMV commette in avvio parecchi errori di ingenuità in difesa, di cui approfitta Liburnia, che non è però da meno ed il primo quarto termina in equilibrio (17-18). Nel secondo i biancoverdi migliorano in retroguardia, ma questa volta è l'attacco a non girare affatto bene, con pochi movimenti di palla e troppe azioni personali, che i padroni di casa sono bravi a fermare, prendendo un lieve vantaggio al riposo (30-24). Al rientro dopo l'intervallo lungo, la partita rimane sempre in equilibrio, con i ragazzi di Piazza e Meschinelli che continuano a commettere qualche errore in difesa e ad essere sfortunati al tiro, imitati tuttavia dagli avversari, in un match che stenta a decollare nel punteggio: il terzo periodo termina così sul 43-37. Nell'ultimo quarto la partita procede a ritmo altalenante sino a quando, ad un minuto alla fine, Franceschi e compagni si portano a meno 4: la gara si accende, i green accorciano ancora a -2 e, a 7 secondi dalla conclusione, dopo due tiri liberi sbagliati da Liburnia, conquistano il rimbalzo e la possibilità di prendersi l’ultimo tiro. Contro una difesa schierata, il GMV tenta la tripla del sorpasso che sfortunatamente, come capitato spesso durante la partita, sbatte sul ferro ed esce, decretando il successo dei locali per 52-50.

I VALORI – In una serata con molte ombre al tiro, sono solo sei i biancoverdi a segno, con Badalassi e Franceschi in doppia cifra.

PROSSIMI IMPEGNI – La squadra di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli termina il girone di andata, sabato alle 20,30 a Ghezzano, contro la Pontremolese, penultima ma assolutamente da rispettare, dopo la vittoria sull’altra capolista Valdera, per poi recuperare, lunedì alle 21,15 sempre in casa, il match-spareggio per il primato con i tradizionali avversari di AutoEtruria Volterra.

Liburnia Livorno-GMV 52-50

Progressivo: 17-18, 30-24, 43-37

GMV: Badalassi 16, Botto, Franceschi 14, Buttitta 5, Mendoza, Balestrieri 7, Pandolfi, Woszczyk 6, Ferretti, Gorini 2, Leoncini. All.: Piazza.