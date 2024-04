Basket, Unahotels Napoli 88 a 74: Reggio vince d'autorità e conquista i playoff

Reggio Emilia, 28 aprile 2024 – L’Unahotels batte di autorità la Gevi Napoli e conquista meritatamente, con una giornata di anticipo, l’accesso ai playoff. Ora si dovranno attendere i risultati dell’ultimo turno per stabilire la posizione definitiva. Nella migliore delle ipotesi capitan Vitali e compagni chiuderanno quinti.

Primattori del successo di ieri sera il giovane Faye e un Atkins tornato finalmente incisivo e decisivo. L’Unahotels inizia arrembante in attacco grazie a un solidissimo Faye (i primi 9 punti della squadra sono suoi) in difesa lavora di intensità ma con qualche disattenzione di troppo permettendo agli avversari di restare a contatto: 12-10 al 6’.

Successivamente Reggio si inceppa completamente in attacco e gli ospiti mettono la freccia prima che il primo quarto si chiuda sul +1 interno. Il secondo parziale vede i padroni di casa partire con buon piglio, all’insegna di un quintetto inedito con i due registi, Weber e Uglietti, in contemporanea sul parquet. Mossa insolita che frutta comunque qualche buon dividendo per il 22-17 del 3’.

Il resto del periodo non ha grandi sussulti; ai colpi biancorossi (soprattutto quelli di un ottimo Atkins) la truppa di Milicic risponde con altrettanta continuità e all’intervallo lungo le due squadre ci vanno quasi in parità.

Nel terzo quarto Black prova a dare la scossa ai suoi e ci riesce in buona parte perché i reggiani riescono a tenere la barra della contesa dalla loro parte, e sull’asse Galloway-Faye a dare anche una spallata ai partenopei negli ultimi minuti, presentandosi al quarto conclusivo con 10 lunghezze di vantaggio. La solidità di Atkins e di Faye spinge l’Unahotels ancora più avanti, fino al massimo vantaggio (72-56) al 4’ e l’inerzia tutta biancorossa. Napoli, con alcune “bombe”, abbozza una rimonta, ma Reggio è più che solida è il tiro da 3 di Galloway a 90 secondi dalla fine, segna un nuovo +13 e chiude di fatto la contesa.

Il tabellino

UNAHOTELS: Weber 4, Bonaretti, Cipolla, Galloway 16, Faye 24, Uglietti 9, Atkins 16, Black 7, Vitali 3, Grant 9, Chillo . N.e.: Bonaretti e Cipolla. All.: Priftis.

GEVI: Pullen 10, Zubcic 9, Ennis 17, De Nicolao 2, Owens 9, Brown 3, Sokolowski 23, Lever, Ebeling, Mabor But Diar 1. N.e.: Bamba e Sinagra.

Arbitri: Denny Borgioni, Giacomo Dori, Matteo Lucotti Parziali: 16-15, 40-38, 63-53 Note: spettatori 4076; tiri da 3: Unahotels 7/26, Gevi 9/32; tiri liberi: Reggio Emilia 11/20, Napoli 17/23.