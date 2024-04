Unahotels, chiudi il discorso playoff. Ma Napoli per sperare deve vincere

La partita dell’anno, per quel che riguarda il basket di casa nostra, si gioca oggi alle 18,15 al ‘PalaBigi’. È inutile nascondersi dietro a un dito, perché dopo decine di tabelle playoff e centinaia di supposizioni oggi Reggio avrà la possibilità di centrare aritmeticamente l’obiettivo stagionale. Per farlo c’è da mandare al tappeto Napoli che invece, facendo il blitz in via Guasco, terrebbe vive le chance di postseason nonostante un crollo evidente dopo la storica conquista della Coppa Italia (2 vinte e 6 perse). Ad essere fiscali, la Unahotels potrebbe approdare ai playoff anche perdendo con i partenopei di una sola lunghezza (all’andata vinse di 2 punti), ma è un’eventualità in qualche modo ‘fuorviante’ e che non deve distogliere l’attenzione dei biancorossi che potranno aggrapparsi a questo solo in caso di (estrema) emergenza. Peccato che la squadra di Priftis – che gravita tra la quinta e la settima posizione praticamente dall’inizio del campionato – arrivi a questo appuntamento senza il suo leader designato, quel Jamar Smith che è sempre stato il ‘chirurgo’ da attivare nei momenti in cui il gioco diventa ‘a cuore aperto’ e i battiti sono incontrollabili. La sublussazione alla spalla sinistra riportata nel derby con la Virtus gli impedirà di giocare un match chiave e che lo avrebbe visto, senza dubbio, tra i principali protagonisti. Servirà allora una prova di grande carattere e mentalità da parte dei ‘superstiti’, tra i quali si può annoverare anche Briante Weber che gioca stoicamente sul dolore da sabato 30 marzo, quando si fece male al ginocchio destro con Milano. Il palasport dovrà spingere i giocatori verso il traguardo e confermarsi un fortino quasi inespugnabile visto che prima di oggi il bilancio è di 11 vinte e 3 perse (78,5% di successi). È lecito aspettarsi un passo in avanti, a livello offensivo, da parte di Vitali e magari di Atkins, ma la gara dovrà essere super soprattutto difensivamente. Napoli è squadra incostante anche nella stessa gara, ma ora ha a disposizione più talento rispetto ai biancorossi. Soprattutto sugli esterni, dove Ennis negli ultimi confronti si è messo in tasca Weber e dove Pullen, Brown e Sokolowski vorranno fare lo stesso con i vari Uglietti, Galloway e Vitali o Grant. Reggio dovrà quindi essere brava ad incanalare il match nei binari che, in questo momento, le sono congeniali: ritmo più controllato, fisicità e palla vicino a canestro dove Black e Faye possono prendere vantaggi praticamente con chiunque. Sarà quindi anche una partita a ‘scacchi’ tra i due coach, con il focoso Milicic che spesso trasuda nervosismo, trasmettendolo anche ai suoi giocatori.

FAYE IN NBA? L’agenzia di Momo ha reso noto che l’atleta si è reso eleggibile per il Draft 2024 e quindi una franchigia può selezionarlo e ingaggiarlo senza che Reggio possa opporsi.