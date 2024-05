Basket. Use, inizia in salita anche la serie play-off. Ancora una sconfitta casalinga contro il Cecina

USE EMPOLI

66

CECINA

83

USE COMPUTER GROSS: Giannone 15, Regini n.e., Baccetti, Sesoldi 8, Rosselli 8, Fogli n.e., Calabrese 5, De Leone 27, Mazzoni 3, Quartuccio, Tosti n.e., Cerchiaro. All. Valentino.

SWAG BASKET CECINA: Milojevic 8, Mazzantini 3, Longo 2, Bruci 2, Carlotti, Bruni 16, Pistillo 18, Turini 18, Pistolesi 8, Pedroni 8. All. Da Prato.

Arbitri: Montano di Monteriggioni e Marinaro di Cascina.

Parziali: 17-21; 30-40; 48-61.

EMPOLI – Ancora un ko casalingo in gara-1 costringe l’Use Computer Gross a iniziare in salita anche la serie play-off di semifinale contro Cecina. I biancorossi non entrano mai davvero in partita, rincorrono sempre e, come arrivano vicini nel punteggio, vengono ricacciati indietro. Dopo lo 0-5 ospite che apre il match, Giannone muove il punteggio per l’Use che con De Leone si avvicina poi sul 10-13, ma la squadra di Valentino fatica a trovare la via del canestro e Cecina chiude sul 17-21 al 10’. Nel secondo tempino si viaggia a strappi. Le squadre ripartono a zona e al più 12 di Pedroni ribattono De Leone, Sesoldi, Giannone e Rosselli per il 47-51 che profuma di speranza. Cecina la spegne subito con un 1-10 di parziale (48-61 al 30’), che poi amministra fino alla sirena.