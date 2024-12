Basket Vadese domina con Rombaldoni, Campetto Ancona vince di misura

Anche in Divisione Regionale 1 ci sono due padrone della classifica con una sola sconfitta all’attivo, separate però dal turno di riposo, ovvero il Campetto Ancona e il Basket Vadese. Quest’ultima è stata protagonista nell’ultimo turno, battendo prima in maniera convincente 97-81 il Pesaro Basket, e poi aggiungendo al proprio roster Rodolfo Rombaldoni (foto), vincitore di due campionati italiani con Siena e Fortitudo Bologna e soprattutto vincitore della medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene 2004 con la nazionale azzurra.

Ritiratosi nell’estate 2022 dopo quattro anni tra le fila dei Baskers Forlimpopoli in serie D, è tornato ad allacciarsi le scarpe questo weekend, segnando 11 punti in 17 minuti di utilizzo. Questo acquisto conferma le ambizioni di Vado, prima in classifica e già a disposizione di un ottimo roster, tanto da sconfiggere un’altra candidata alla promozione come il Pesaro Basket. La partita è equilibrata lungo tutto i primi trenta minuti, con i pesaresi che restano in partita nonostante le tante assenze, su tutti quella del centro Terenzi, fino al 64-58 del 30’, ma nell’ultimo e decisivo parziale un paio di fiammate di classe di Rombaldoni spezzano l’equilibrio ed esaltano il Basket Vadese, che segna ben 33 punti e vince con 16 punti di scarto.

Esce sconfitto dal recupero della settima giornata il Montecchio Basket, sconfitto nel finale dalla capolista Ancona 66-68; alla palestra Celletta va in scena una partita punto a punto dalle prime azioni, con nessuna delle due formazioni che riesce ad assumere il comando, anche se ad ogni quarto è il Montecchio ad essere in vantaggio.

È così anche a fine del terzo parziale sul 52-48, ma ecco che il trio anconetano Pajola-Conte-Baldoni scalda la propria mano e in un amen gli ospiti sono avanti 55-63; sembra finita, ma Sorbini e Cardellini riportano Montecchio a contatto, prima che la tripla di Pajola a 42 secondi si riveli quella decisiva.

Perde la quinta partita di questo inizio di stagione il Basket Giovane, e lo fa senza mai essere stato in partita contro l’Auximum Osimo. La partenza è pessima per i pesaresi, che non riescono a rispondere all’attacco ispirato degli osimani e al 10’ sono già sotto 14-29, per poi finire sotto i venti punti di scarto prima dell’intervallo, 24-47. Con l’esito del match già virtualmente chiuso, le due squadre si equivalgono nei restanti due quarti, concludendo la sfida con il punteggio di 59-82. Venerdì chiamato subito a reagire il BG, impegnato nel derby contro il Pesaro Basket.