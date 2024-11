Basket. Vela atteso dal derby lucchese. Pfv e Versilia vanno in trasferta

Reduce da due trasferte consecutive, tra le quali la splendida vittoria a Donoratico, il Vela torna oggi davanti al suo pubblico (18,30 palasport di Camaiore) per la decima di andata che vede come avversario lo Skywalkers Lucca 8 punti in classifica ma reduce da una brutta sconfitta casalinga contro Wolf Pistoia. Insomma, la formazione viareggina si troverà davanti un avversario dai due volti: da un lato potrebbe prevalere la voglia di un pronto riscatto e dall’altro pagare invece a caro prezzo la delusione per l’ultimo incontro perso malamente. Al Vela però interessa poco. Sa che dovrà impegnarsi al massimo in ogni caso e approfittare del turno casalingo per aggiungere due preziosi punti alla sua classifica. Dopo l’exploit di sabato scorso nell’ambiente si respira un’aria piena di ottimismo anche per la prevista presenza in campo di Alessandro Albizzi che rientra dopo il lungo stop dovuto al brutto infortunio subito.

In Serie C femminile, la Pallacanestro Femminile Viareggio sarà di scena stasera alle 20 alla palestra delle King di Firenze (arbitra Sizzi) contro il Baloncesto, che in classifica precede le viareggine di 4 lunghezze.

In Seconda Divisione maschile, invece, il Versilia scenderà in campo domani nel posticipo dell’8ª giornata: i neroarancio se la vedranno con Rosignano, alle 20,30 al PalaBalestri di Rosignano Marittino (arbitri Benenati e Solimani).

e.d.s.