Basket. Vignola rimanda ancora la prima vittoria . Per l’Ottica Amidei Castelfranco è notte fonda

Serie C: appuntamento con la prima vittoria nuovamente rimandato per la Roadhouse Vignola (Papotti 24, Cappelli e Vucenovic 12), che perde 94-74 in quel di Molinella. I modenesi giocano a corrente alternata: il primo ed il terzo periodo sono di livello, ma Molinella piazza un mega-break di 62-29 nei quarti pari che indirizza notevolmente la contesa.

Divisione Regionale 1: è notte fonda a San Giovanni in Persiceto, dove l’Ottica Amidei Castelfranco (Tomesani 15, Lorusso 12) viene dominata, in lungo ed in largo, dai padroni di casa della Vis. I locali, dopo il 28-18 della prima sirena, mantengono invariato il gap alla pausa (42-32), e chiudono definitivamente i conti con il break di 14-0 arrivato ad inizio terza frazione. Per Castelfranco nulla da salvare, con il pronto riscatto da trovare questa sera per il turno infrasettimanale contro Magik Parma (ore 21:30). Sconfitta anche, nel big match, per Modena Basket (Guazzaloca 21, Guardasoni 16, Lelli 10) che perde 79-73 in casa della capolista Piacenza. Mo.ba tornerà in campo questa sera (ore 21:30) a Reggio Emilia, sponda Jolly. Grande vittoria (la prima stagionale), per la PT Medolla (Guagliumi 23, Mattioli 22, Truzzi 19) che, con un secondo tempo da 24-50, espugna il parquet di Anzola per 74-83.

Serie B femminile: stato di grazia totale per la Wamgroup Cavezzo. Le giallo-nere (Verona 23, Kolar 13, Togliani 11, Bernardoni 10) demoliscono 82-49 la Magika Castel San Pietro, mantenendo la vetta. La formazione di coach Arianna Vecchi (la quale ha sostituito coach Piatti a causa di un problema fisico) prende il largo in un secondo momento (2-9 ospite all’avvio). Successo, netto, anche per le Basketball Sisters Piumazzo (Koral 21, Colli 16, Bortolani e Razzoli 10), corsare 54-73 a Fidenza. Decisivo il break di 5-21 siglato dalle modenesi prima dell’intervallo (29-41); nel secondo tempo gestione totale da parte delle ragazze di coach Palmieri.

