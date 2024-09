Basket:amichevole a porte chiuse con Varese. Unahotels, ultima prova prima del grande ballo

L’ultima prova prima del grande ballo. Oggi pomeriggio la Pallacanestro Reggiana giocherà un’amichevole al PalaBigi – rigorosamente a porte chiuse - contro Varese. Una soluzione d’emergenza resasi necessaria dopo il nulla di fatto del quadrangolare di Lecco, saltato per motivi organizzativi al limite del surreale, visto che il campo che doveva essere installato non aveva ancora ricevuto l’omologazione da parte della Fip.

Per qualche ora si è cercato di dirottare la ‘carovana’ verso il ‘PalaDesio’, ma alla fine le quattro squadre coinvolte (Treviso e Tortona oltre a Reggio e Varese) hanno preferito declinare. E così, ecco questa alternativa, più che mai necessaria anche per permettere a coach Priftis di vedere finalmente i suoi giocatori all’opera, al completo. Fino a questo momento, infatti, i biancorossi non hanno mai avuto Kwan Cheatham a disposizione e per un paio di gare hanno dovuto fare a meno anche di Matteo Chillo. Assenze che ai meno attenti potrebbero sembrare marginali, ma che dal punto di vista tattico possono invece essere molto penalizzanti, visto che parliamo degli unici lunghi della Unahotels in grado di garantire pericolosità dall’arco dei tre punti. Non un dettaglio, visto tutto quello che ne consegue a proposito delle spaziature e quindi di tutte le dinamiche d’attacco, con gli esterni che così hanno a disposizione più campo per le penetrazioni e gli avversari che solitamente hanno un lungo lontano dai tabelloni, in caso di rimbalzo. Insomma, una prova generale prima di una specie di full immersion che andrà avanti fino alla sosta di novembre (18-30) perché non va dimenticato che la Unahotels da quest’anno parteciperà anche alla Basketball Champions League.

I ragazzi di Priftis esordiranno quindi in campionato sabato prossimo, contro Trento, alle 19,30, ma già al martedì successivo (primo ottobre) ospiteranno i lituani del Rytas per la prima di Coppa e alla domenica (6 ottobre) saranno attesi dalla trasferta di Cremona. Tre partite vere e molto importanti nel giro di appena otto giorni che necessitano ovviamente di una bella ‘messa a punto’ prima di essere affrontate. È ovvio che non si possa sistemare tutto con una sola amichevole, ma potrebbe essere comunque un passaggio molto importante per prendere un po’ di fiducia e costruire le prime certezze con la squadra (finalmente…) al completo e pronta a dare battaglia.