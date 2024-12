Francesco Magagnoli lascia Virtus Imola: il capitano passa a Faenza

Francesco Magagnoli era l’ultimo giocatore rimasto della squadra salita dalla serie C alla B Nazionale. Il capitano giallonero saluta la Virtus Imola e va a Faenza. Ieri l’atto finale di una lunga storia fatta di 158 partite con la V imolese e oltre 1500 punti; un comunicato diramato dal club del presidente Davide Fiumi ha sancito l’addio: "La Neupharma Virtus Imola comunica che il giocatore Francesco Magagnoli non farà più parte del roster giallonero. Dobbiamo un ringraziamento enorme a Francesco per il suo impegno e il suo attaccamento alla maglia, che ha indossato per cinque splendide stagioni, di cui le ultime quattro consecutive. Vogliamo e dobbiamo sottolineare quanto sia stata preziosa la sua presenza in campo, mai eccessiva, misurata e rassicurante. Ci si lascia in modo consensuale ma certamente, quando il rapporto è stato cosi forte come con Francesco, non senza amarezza che si riscontra solo dove è sempre stata presente una sincera stima. La società augura il meglio a Magagnoli nello sport e nella vita e siamo certi che porterà nel cuore le tante partite che lo legheranno per sempre alla Virtus. Facciamo dunque i migliori auguri a Maga per il prosieguo della sua carriera".

Parole al miele e di prassi come accade in questi casi. Una rescissione consensuale, certo, ma qua non saluta un giocatore normale. Se ne va uno di quegli elementi che aveva contribuito con i suoi canestri alla promozione in serie B, solo la scorsa estate Francesco era diventato il capitano del gruppo. Nella presentazione delle maglie, aveva indossato lui stesso la nuova canotta con cui la V imolese sta affrontando questa stagione. Mai Magagnoli non aveva dimostrato attaccamento alla maglia, ha giocato con acciacchi di varia natura e facendo infiltrazioni, portando laddove era necessario il suo supporto.

Una decisione presa da entrambe le parti, questo dice la nota, dietro a quel "consensuale" ci sono cose che non hanno funzionato, molto probabilmente il rapporto allenatore giocatore non è mai decollato e questo potrebbe aver portato all’addio del capitano. Non uno qualunque, uno da 158 partite e oltre 1500 punti. Magagnoli ha tolto la maglia della Virtus e indosserà quella di Faenza. Un’altra squadra sulla via Emilia punta sul Mago, il team manfredo non ha mai nascosto la sua ambizione di salire di categoria. Sulla strada di Francesco un’altra sfida, con tanto di saluti affettuosi di tutti i supporters virtussini che ieri erano tristi e l’hanno dimostrato sui social. Il capitano se ne va, e i rimpianti sono tanti.