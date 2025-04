Basketball Club Lucca trionfa su Junior Casale Monferrato e punta al secondo posto

JUNIOR CASALE 72BCL 88

JUNIOR CASALE MONFERRATO: Giacomelli 8, Bovo 11, Sirchia 18, Formenti, Avonto 20, Speroni, Kabuya, Raiteri 8 , Di Giuliomaria, Tambwe 5, Rosso 2. All.: Vigneri.BASKETBALL CLUB LUCCA: Brugioni 1, Lippi 6, Dubois 8, Barsanti 12, Simonetti 16, Del Debbio 9, Vignali 16, Pierini, Trentin 20. All.: Olivieri.Arbitri: Bavera di Desio e Venezia di Milano.Note: parziali 24-22, 41-49, 54-66.

CASALE MONFERRATO - Bcl vince ed è sempre più padrone del suo destino in ottica secondo posto in questa fase ad orologio "Play In". Se venerdì prossimo, 25 aprile, al "Palatagliate", i biancorossi vinceranno contro Oleggio, già certa del primo posto, saranno sicuri della piazza d’onore, a prescindere dal risultato di San Miniato, visto che la truppa di coach Olivieri è in vantaggio nei confronti diretti con i pisani. In caso di secondo posto, Bcl incontrerebbe la settima qualificata ai play-off per la "B" nazionale. Impossibile, in questo momento, decifrarne il nome: bisognerà attendere l’ultima giornata. Diciamo che sarà una tra Quarrata, Empoli, Arezzo, Pavia, tutte a quota 22 o Borgomanero, a 24, ma che ha lo scontro diretto con Quarrata. Il secondo posto darebbe la possibilità del fattore campo a favore.

La partita. Al "Palaferraris" l’equilibrio dura solo il primo quarto; poi i piemontesi, che non hanno più nulla da chiedere alla stagione, mollano. Eppure la gara era cominciata malissimo per i lucchesi, sotto 0-12 in avvio. Poi Bcl, ancora priva del lungodegente Tempestini e di Drocker e Landucci, riesce a ricucire, grazie al contributo della panchina. Alla prima sirena Barsanti e compagni sono sotto di due: ottimo affare, visto com’era cominciata. Nel secondo periodo Bcl spicca il volo: 10 punti per Simonetti, 4 per Dubois, 6 per Vignali, 7 per Trentin (Mvp) portano i biancorossi sul + 8 all’intervallo lungo.

Nella ripresa continua lo show di Trentin, oltre alla sostanza di Vignali e di Simonetti; tripla di Del Debbio per il 44-59 e + 12 al 30’. Nell’ultimo segmento la Olivieri band amministra, i sabaudi rientrano a -8, ma BCL si riporta a +16 al 35’. Game over.

Massimo Stefanini