Bcl s’impone ancora sul filo della sirena

OLIMPIA LEGNAIA

86

BCL

88

OLIMPIA LEGNAIA: Landi, Pedicone, Isaia, Merlo 5, Tonello 8, Bruno 2, Scali 13, Stoch 21, Nessi 3, Nepi 19, Del Secco 13, Senghor 2. All.: Russo.

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci 2, Brugioni, Lippi 10, Dubois 19, Barsanti 19, Simonetti 12, Tempestini, Del Debbio 7, Vignali, Pierini 4, Candigliota, Trentin 15. All.: Olivieri.

Arbitri: Sposito di Livorno e Baldini di Castelfiorentino.

Note: parziali 16-24, 36-44, 64-66.

FIRENZE - Sesta vittoria consecutiva per Bcl che espugna il "Palafilarete": quarto blitz esterno di fila, il quinto totale in questo avvio di stagione. I biancorossi mantengono la testa della classifica, insieme a San Miniato e all’Empoli.

Comincia bene, dunque, il girone di ritorno per Bcl che ipoteca il successo con un primo quarto ottimo. Decide Dubois all’ultimo secondo, miglior marcatore l’argentino, insieme a Barsanti. Cinque giocatori in doppia cifra, segnale di un blitz di squadra. Altro dato positivo in questo sport: si tratta dell’ennesima affermazione a fil di sirena e, questa, nel basket, è una qualità.

Primo periodo dominato dalla truppa di coach Olivieri. Al 6’ il tabellone dice 5-19 per Barsanti e compagni. Con Del Secco e Nepi i gigliati recuperano in parte per il -8 alla prima pausa. Nel secondo quarto la musica non cambia. L’Olimpia a cercare di prendere in mano le redini della partita (e lo fa con Nessi e l’onnipresente Nepi già in doppia cifra a siglare il 28-35). Padroni di casa che, con il trascorrere dei minuti, riescono a trovare buone occasioni per tiri liberi, avvicinandosi ai lucchesi che, con precisione chirurgica, riescono ad annullare sistematicamente, fino a mantenere otto lunghezze di vantaggio all’intervallo lungo.

Nella ripresa l’Olimpia apre con Merlo da tre, ma lo spartito è dettato da Bcl fino al 42-60, quando Scali mette a segno due triple in sequenza, dando vita ad una nuova partita. I padroni di casa si esaltano e alzano il ritmo, ricucendo il -18 fino ad arrivare al meno tre che riapre tutto.

I ragazzi di Olivieri perdono smalto e le percentuali si abbassano, tanto che i fiorentini arrivano vicinissimi ad impattare in chiusura di quarto: 64-66, con un parziale di 28-22. Bcl riprende quota nell’ultimo quarto (78-94), ma qui entrano in scena i falli che regalano molti liberi ai padroni di casa. Dubois porta i suoi sul +2 a 40’’ dal termine, ma l’Olimpia pareggia, fino al canestro decisivo, sempre di Dubois.

Massimo Stefanini