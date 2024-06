Benedetto XIV, iscrizioni per il settore giovanile

BASKET

La Benedetto XIV è felice di comunicare che sono aperte le candidature per il settore giovanile. Sui canali social è possibile trovare il link, attraverso il quale in pochi secondi si può candidare il proprio figlio/a. È una maniera semplice e veloce per manifestare il proprio interesse verso un progetto che verrà illustrato a parole, tramite degli incontri in presenza. Ci saranno tante novità nelle prossime settimane, a cominciare da alcune sorprese in concomitanza con il Torneo Whitty, che si terrà nei pressi della Baltur Arena dal 25 giugno al 4 luglio. Il settore giovanile rappresenta una delle importanti novità della prossima stagione e quello appena illustrato è il primo passo per poter prenderne parte, in attesa del prossimo step, che sarà incontrare le famiglie e i relativi ragazzi.