Benedetto XIV, nuovi volti per le giovanili

Sono Luca Polesinanti e Alessio Franceschi i responsabili del settore giovanile della Benedetto XVI Cento, col primo che si dedicherà nello specifico alle selezioni giovanili, mentre il secondo sarà il punto di riferimento per la parte del minibasket. Ferrara, Virtus Bologna e ora il biancorosso centese per Polesinanti, carico ed entusiasta. "Ho iniziato ad allenare a Ferrara fino ad arrivare a ricoprire il ruolo di secondo assistente in serie A2, passando poi dalle giovanili della Virtus e diventando responsabile tecnico a Piacenza e Costa Volpino. Accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita ed aiutarli a coltivare i loro sogni non ha eguali. Obbiettivi? Creare appassionati per questo magnifico sport, dando loro gli strumenti per scendere in campo ad ogni età e livello. Vogliamo che i ragazzi si identifichino nei valori e nei colori della prima squadra". Idee chiare e tanta voglia di misurarsi in una realtà come la Benedetto anche per Alessio Franceschi, allenatore con una lunga esperienza nelle minors bolognesi e non solo. "Ho cominciato come responsabile minibasket e allenatore agli Stars, proseguendo il mio percorso personale tra Fortitudo, Virtus, Budrio, Anzola, Castelmaggiore e Renazzo. La realtà della Benedetto XIV è perfetta per ogni famiglia e non saranno dimenticati il sentimento e lo spirito che da anni caratterizzano i colori biancorossi".

Giovanni Poggi