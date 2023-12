Bernardi (Ravenna). "Ci siamo allenati bene. Onojaife ci sarà»

Scacco alla seconda della classe. Visto che l’OraSì non vuole smettere di stupire, forte delle cinque vittorie consecutive, oggi chiederà il sostegno del PalaCosta per fare lo sgambetto alla Rucker San Vendemiano (palla a due ore 18), una delle seconde della classe. Sulla carta i veneti sono più forti della squadra di coach Bernardi viste anche le ambizioni di alta classifica, ma spesso l’OraSì si è divertita a ribaltare i pronostici soprattutto in casa e dunque niente sembra scritto in partenza. Di sicuro la Rucker si presenterà con grande voglia di riscattarsi dopo il ko a Roseto della scorsa giornata che ha portato l’aggancio al secondo posto da parte degli abruzzesi e di San Severo, sfoggiando un roster di ottimo livello. Il nome più altisonante è quello di Gluditis, guardia tiratrice lettone che viaggia a 14 punti di media e tra i migliori stranieri di tutta la B Nazionale, che ben si accoppia nel reparto esterni con Calbini e Di Emidio, playmaker dalle caratteristiche differenti, ma entrambi di grande qualità. Sotto canestro oltre all’ex di turno Chiumenti, che a Ravenna è stato anche capitano, ci sono Gatti e Cacace, senza dimenticare Oxilia, pure lui ex OraSì, che in B Nazionale può giocare in tre ruoli dalla guardia all’ala grande, risultando determinante in ogni zona del campo per punti e rimbalzi. "Questa settimana è stata un po’ più corta del solito – sottolinea coach Massimo Bernardi - perchè avendo giocato lunedì a Jesi, martedì abbiamo riposato e soltanto da mercoledì abbiamo iniziato a pensare a San Vendemiano, ma abbiamo comunque lavorato bene. Dovremo essere al completo e ci sarà anche Onojaife che non ha avuto problemi al ginocchio che gli aveva dato dei fastidi a Jesi. Sicuramente la nostra striscia di cinque vittorie consecutive ci ha portato energia ed entusiasmo ma soprattutto ci ha dato la consapevolezza che siamo sulla strada giusta. Dobbiamo continuare a lavorare così e dobbiamo pensare a giocare una partita alla volta e giocarla come se per noi fosse sempre una finale". Per battere San Vendemiano occorrerà però la migliore OraSì. "La Rucker è una squadra forte e la classifica lo testimonia. Hanno tanti giocatori di valore, under compresi, e quindi sarà davvero necessaria una super partita da regalare a noi stessi, alla società e soprattutto al nostro pubblico che spero sia ancor più numeroso e caloroso di sempre". In occasione del match odierno saranno allestiti all’interno del PalaCosta, punti di raccolta dove si potranno effettuare donazioni per contribuire alla raccolta fondi in favore di Sara Cantagalli, bimba faentina di 5 anni affetta da una grave malattia. Si potrà dare il proprio contributo anche tramite IBAN intestato a Mattia Cantagalli IT30X36772223000EM001525165 o con Satispay al numero 371-3824901.

Luca Del Favero