Bilancio di metà stagione per Pallacanestro Castelfiorentino e Gialloblu

A Castelfiorentino la Pallacanestro non è soltanto Abc di B Interregionale, ma anche Basket Castelfiorentino (Serie C Femminile) e Gialloblu (Divisione Regionale 2). E con l’ormai imminente sosta per le festività natalizie facciamo un primo bilancio della stagione dei due team valdelsani.

Partiamo dalle ragazze allenate dal confermato Gianni Lazzeretti, assistito da Fabrizio Iserani e Antonella Costa, che nelle 9 giornate disputate finora hanno colto 4 vittorie stazionando tra le prime otto. Nella seconda fase si contenderanno la promozione, ma con solo 2 punti di margine sul nono posto, piazzamento che invece costringerebbe ai play-out salvezza. Il roster è stato confermato in toto con gli unici due innesti rappresentati da Dani e D’Ambrosio, quest’ultima in doppio tesseramento dall’Use Rosa. "Ho voluto proseguire questo percorso perché sono consapevole degli ampi margini di miglioramento che ancora abbiamo – commenta il tecnico –. Vogliamo alzare l’asticella rispetto allo scorso anno, senza porci però precisi traguardi di classifica". Le castellane chiuderanno stasera in casa il girone di andata, ospitando alle 21.15 al PalaGilardetti il Baloncesto Firenze. Di seguito il roster 2024-‘25.

Ali: Alessia Ancillotti (‘04); Chiara Baldinotti (‘98); Nicol Banchelli (‘99); Giulia Lucchesi (‘86).

Guardie: Bianca Alexandra Andries (‘99); Sara Bellantoni (‘02); Sofia Costa (‘06); Elena D’Ambrosio (‘07); Lubna Moustakalle (‘99); Marina Sanesi (‘07).

Pivot: Viola Bandinelli (‘94); Caterina Canepa (‘92); Elisa De Felice (‘99).

Playmaker: Bianca Caparrini (‘00); Camilla Dani (‘08); Giulia Ovenitti (‘87).

Veniamo adesso al team maschile affidato al confermato Dario Chiarugi, che anche in questo caso ha puntato sullo zoccolo duro della passata stagione con la promozione dal vivaio di Damiani e Bartolini e l’unico innesto di Filippini dal Valdelsa Basket. "Il primo obiettivo di questa stagione era riscattare la seconda parte dello scorso campionato, ampiamente al di sotto delle nostre qualità e possibilità – precisa l’allenatore –, e direi che ci siamo riusciti anche se nell’ultima gara abbiamo commesso troppi errori, puntualmente puniti dai nostri avversari". Il ko per 62-60 nella nona giornata sul campo del Massa e Cozzile, seconda forza del girone B, ha lasciato i castellani al quinto posto con 10 punti, in scia ai play-off promozione. Sabato prossimo alle 21 al PalaBetti di Castelfiorentino ultimo impegno di questo 2024 contro l’Olimpia Legnaia. Ecco la rosa completa.