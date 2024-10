Blacks, stasera in Piemonte con il morale alto : "C’è equilibrio, la lucidità sarà determinante"

Neanche il tempo di festeggiare la ‘remuntada’ che ha portato alla vittoria nel derby con la Virtus Imola ribaltando un passivo di 18 punti in poco più di dieci minuti, che i Blacks devono ritornare in campo. Alle 21 i faentini saranno di scena a Gravellona Toce nella tana della Paffoni Omegna in un big match ad altissima tensione, contro una delle candidate alle prime posizioni che però fino ad ora è stata troppo altalenante.

L’ultimo scivolone è arrivato mercoledì in casa contro Piacenza, facendola scivolare a quattro punti dalle cinque capoliste, tra le quali ci sono anche i Raggisolaris, che hanno perso soltanto una volta nelle prime cinque gare. Sarà dunque una Paffoni molto determinata e in cerca di riscatto, ma troverà sulla propria strada i Blacks al gran completo e con il morale altissimo.

"Essendo la terza partita che giocheremo in meno di una settimana, abbiamo voluto far rifiatare i giocatori il giorno successivo al derby vinto – spiega coach Luigi Garelli – perché bisogna ritrovare le energie fisiche e soprattutto mentali per arrivare nelle migliori condizioni ad una gara molto difficile Omegna ha giocatori d’esperienza e anche i suoi giovani conoscono molto bene la categoria e avrà grande voglia di riscattarsi dopo la sconfitta con Piacenza". Tanti sono i punti di forza dei piemontesi, che hanno un roster davvero competitivo. "Il lettone Misters è un ottimo giocatore che segna molto e che ha giocato in tanti campionati in Europa. Paolin, Mazzantini, Corgnati e Maruca danno la possibilità a coach Eliantonio di presentare molto assetti nel reparto esterni e sotto canestro ci sono Ferraro e Stepanovic che sono dei buoni tiratori oltre a Balanzoni che da anni è un pivot determinante per punti e rimbalzi. Come sempre la chiave della partita sarà l’intensità difensiva, perché soltanto conquistando rimbalzi potremo poi colpire in transizione, evitando di giocare a difesa schierata. La lucidità nelle scelte e il saper leggere bene la partita sono determinanti soprattutto quando si gioca in trasferta, anche perché in queste prime cinque giornate si è visto che non ci sono gare scontate e che c’è grande equilibrio".

La partita sarà trasmessa in diretta gratuita su Twitch sul canale Italbasketofficial e come sempre su Lnp Pass, ma a pagamento.

Luca Del Favero