Blacks, vietati passi falsi. Desio a caccia del riscatto

Casa dolce casa. I Blacks ritornano nell’amato e caldo PalaCattani per riprendere la marcia verso i playoff, inaugurando un mese di fuoco in cui scenderanno in campo otto volte, con ben cinque incontri casalinghi. Questa sera alle 20.30 arriverà la Rimadesio Desio, reduce da sei sconfitte consecutive, una serie negativa che l’ha fatta scivolare in zona playout. Attenzione però a non sottovalutare i lombardi, che dovrebbero presentarsi al completo recuperando anche Perez, out da un paio di mesi per un infortunio muscolare, mentre i Blacks difficilmente riavranno Poletti, assente da domenica scorsa per un problema alla caviglia. Il giocatore sta continuando la fisioterapia e lo staff medico lo sta tenendo monitorato giorno dopo giorno, tanto che al momento è difficile fissare i tempi di recupero, anche se ogni partita potrebbe essere quella giusta per rivederlo in campo.

"Non dobbiamo pensare al momento che sta attraversando Desio – spiega coach Luigi Garelli – ma soltanto alla gara d’andata persa 74-91, dove per la prima volta in stagione abbiamo sofferto il gioco degli avversari. Desio ha patito le assenze di Perez e Chiumenti, rientrato nella scorsa giornata, che hanno inciso sul rendimento della squadra, ma il fatto che sia reduce da sei sconfitte le farà aumentare gli stimoli, e dovremo quindi stare attenti".

Nell’organico Desio ha giovani interessanti, "come Cipolla e Bartninkas, e a loro si aggiungono l’esperienza di Fumagalli, Mazzoleni, Torgano e Chiumenti. Poi ci sono Tornari, buon tiratore da tre, Albique ed Elli, potendo così disporre di dieci uomini". Desio ha caratteristiche di gioco ben definite, alle quali i Blacks dovranno porre rimedio. "Le tante rotazioni permetteranno alla Rimadesio di mantenere sempre alta l’intensità, come accaduto all’andata, e dovremo stare molto attenti al loro tiro da tre, perchè ci sono molti giocatori bravi dall’arco. Arriviamo a questa partita dopo la buona prestazione a Treviglio: purtroppo non è arrivata la vittoria, ma abbiamo avuto un ottimo atteggiamento, che sarà fondamentale confermare in un momento come questo. Dovremo scendere in campo con le energie mentali al massimo, perché sono determinanti per poter avere freschezza nelle gambe ed essere competitivi".

l.d.f.