Bnv Juve Pontedera domina Cus Firenze 87-52 e chiude la regular season in bellezza

La Bnv Juve Pontedera, ha chiuso nel migliore dei modi la sua regular season, imponendosi con un netto 87-52 sul Cus Firenze in una gara dominata dall’inizio alla fine. Pontedera è partita con grande intensità, mostrando fin da subito lucidità nella costruzione offensiva e solidità in fase difensiva chiudendo il parziale sul 26-8. Nel secondo quarto la gara ha visto un tentativo di reazione degli ospiti che sono riusciti a segnare 17 punti, ma il Pontedera ha continuato a macinare gioco, mantenendo un margine rassicurante grazie a una rotazione profonda e ad un attacco bilanciato con il punteggio 20-17. Al rientro dagli spogliatoi Pontedera ha ulteriormente aumentato l’intensità, spegnendo sul nascere ogni speranza di rientro da parte degli ospiti e chiudendo il terzo quarto di 18-19. L’ultima frazione ha confermato il dominio dei padroni di casa che hanno continuato a trovare con continuità la via del canestro, segnando 23 punti e toccando il massimo vantaggio proprio sul +35 finale. Dal punto di vista statistico, la Bnv ha mostrato grande efficacia in attacco con 19 canestri da due punti, 12 triple realizzate e 13 tiri liberi a bersaglio, per un totale di 87 punti frutto di una manovra corale, dove il cambio di passo è evidente: con l’arrivo del nuovo allenatore la squadra ha ritrovato compattezza, fiducia e brillantezza, come dimostrato anche nel precedente successo in trasferta a Bottegone.

Andrea Martina Torre